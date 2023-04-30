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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Высота орбиты МКС скорректирована перед стартом грузового корабля "Прогресс МС-23"

Высота орбиты МКС скорректирована перед стартом грузового корабля "Прогресс МС-23"
Фото: Олег Артемьев/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Утром воскресенья орбита Международной космической станции (МКС) была приподнята на 1,95 км для обеспечения майского запуска грузового корабля "Прогресс МС-23", говорится в сообщении "Роскосмоса".

"30 апреля в 03:31 по Москве включились двигатели "Прогресса МС-22", проработали 716,8 секунд и выдали импульс величиной 1,12 м/с. После корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,95 км и составила 417,12 км над поверхностью нашей планеты", - говорится в сообщении госкорпорации в официальном телеграм-канале.

Отмечается, что это сделано для формирования баллистических условий перед стыковкой корабля "Прогресс МС-23".

Ранее сообщалось, что запуск нового грузовика запланирован на 24 мая.

МКС Роскосмос
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