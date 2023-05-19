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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Мишустин на следующей неделе отправится с визитом в Китай

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23-24 мая в соответствии с договоренностью, достигнутой с китайской стороной, посетит КНР с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства РФ в пятницу.

"В Пекине запланирована встреча Михаила Мишустина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном", - отмечают в пресс-службе.

"Будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений", - говорится в сообщении.

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Премьер РФ "также посетит Шанхай, где выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме. В мероприятии примут участие руководители ведущих компаний России и Китая", отмечают в пресс-службе.

Мартовские переговоры в Москве

Приглашение посетить в ближайшее время с визитом КНР, чтобы возобновить механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая, Мишустин получил 21 марта от председателя КНР Си Цзиньпина.

Китайский лидер встретился с премьером РФ перед переговорами в Кремле с президентом Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин попросил Мишустина "как можно скорее посетить Китай с визитом, чтобы установить тесные связи с премьером Госсовета Ли Цяном".

Как сообщил после этой встречи российский премьер, Москва и Пекин в ближайшее время согласуют программу развития сотрудничества, рассчитанную до 2030 года.

Позже, в начале апреля, премьер РФ и глава китайского правительства пообщались по телефону и обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе визита Си Цзиньпина в Россию.

Ожидается, что диалог на уровне премьеров будет продолжен осенью текущего года на 28-й регулярной встрече глав правительств России и КНР.

Взгляд властей РФ на сотрудничество

В аппарате правительства РФ добавили, что несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая активно развивается.

"Китай является ведущим торговым партнером России. На протяжении предыдущих двух лет двусторонний товарооборот ежегодно увеличивался на треть и в 2022 году вышел на новый рекорд – $185 млрд. В январе-марте 2023 года объем торговли вырос еще на 24,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года) - до $51,9 млрд", - подчеркнули там.

В аппарате отмечают, что между странами углубляется стратегическое партнерство в энергетической сфере. "Россия вышла на первое место по поставкам нефти на китайский рынок, на второе - по углю. Продвигаются масштабные проекты в газовой сфере, включая сооружение "дальневосточного" маршрута газопровода. Продолжается реализация крупного пакета договоренностей в сфере мирного использования атомной энергии", - говорится в сообщении.

"Растет доля национальных валют в двусторонних взаиморасчетах за товары и услуги, развивается сотрудничество по линии банковских, страховых и биржевых организаций, рейтинговых агентств, в области платежных систем", - добавили там.

Кроме того, сообщается, что "расширяется промышленная кооперация, включая продвижение крупных проектов в сфере автомобиле- и авиастроения". "Реализуются совместные инициативы в высокотехнологичных и инновационных отраслях, в том числе в области космических исследований и спутниковой навигации", - говорится в сообщении.

В аппарате правительства РФ отмечают, что в прошлом году торговля сельскохозяйственной продукцией увеличилась на 42% – до $7 млрд. В первом квартале текущего года поставки на китайский рынок выросли еще на 91% – до $2,4 млрд. Ведется работа по расширению взаимного доступа сельхозпродукции.

Достигнуты важные результаты в создании новой трансграничной инфраструктуры. "В июне 2022 года открыто движение по автомобильному мосту через Амур в районе городов Благовещенск-Хэйхэ. В ноябре 2022 года запущено движение по железнодорожному мостовому переходу Нижнеленинское-Тунцзян", - добавили там.

В релизе отмечается, что последовательно развиваются межрегиональные связи между Россией и Китаем. "Две трети субъектов Российской Федерации установили контакты с китайскими регионами. Особое внимание в работе с китайскими партнерами уделяется совместным проектам на Дальнем Востоке России", - говорится в сообщении.

"После отмены китайской стороной "ковидных" ограничений с Россией восстанавливаются гуманитарные обмены, в частности в области образования, здравоохранения, культуры и кинематографии", - сообщили в аппарате РФ.

"Успешно реализуются мероприятия Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта (2022-2023 гг.), в рамках которых запланировано свыше 600 мероприятий. Китайская делегация приглашена на первый в истории Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", который состоится в 2024 году в Казани", - говорится в релизе.

Михаил Мишустин Китай КНР
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