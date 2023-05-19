Министр Фальков предложил оставить магистратуру только в некоторых вузах

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Магистерские программы должны реализовываться в тех российских вузах, у которых есть для этого соответствующие возможности, считает глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Не может быть программа магистратуры реализована во всех без исключения российских вузах и стать общим местом. Все-таки сегодня у нас это есть и от этого нужно уходить", - сказал Фальков на итоговой коллегии Минобрнауки РФ.

По словам министра, необходимо преобразовать институт магистратуры в России так, чтобы "количество программ позволило сконцентрировать ресурсы, и программы были реализованы именно там, где для этого есть соответствующие кадровые, организационные, материально-технические условия".

"Мы считаем, что регулятор должен иметь право отбора научных образовательных организаций, которые будут реализовывать программы магистратуры. Не в жесткой, возможно, в такой мягкой форме, но это должно в любом случае оцениваться совершенно по-другому, нежели сегодня", - отметил Фальков.

Он также предложил обсудить возможность разделения магистратуры на "академическую" и "профессиональную" в зависимости от источников финансирования.

"Академическая магистратура - это та, которая соответствует приоритетам научного развития, поэтому она в полной мере должна финансироваться за счет бюджета, а профессиональная магистратура, имеющая своих прямых бенефициаров, допустим, работодателей из числа промышленных предприятий, может и должна иметь гибкие схемы финансирования, в том числе может софинансироваться от корпораций, крупных отраслей и даже от частных лиц", - сказал Фальков.