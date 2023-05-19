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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Министр Фальков предложил оставить магистратуру только в некоторых вузах

Министр Фальков предложил оставить магистратуру только в некоторых вузах
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Магистерские программы должны реализовываться в тех российских вузах, у которых есть для этого соответствующие возможности, считает глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Не может быть программа магистратуры реализована во всех без исключения российских вузах и стать общим местом. Все-таки сегодня у нас это есть и от этого нужно уходить", - сказал Фальков на итоговой коллегии Минобрнауки РФ.

По словам министра, необходимо преобразовать институт магистратуры в России так, чтобы "количество программ позволило сконцентрировать ресурсы, и программы были реализованы именно там, где для этого есть соответствующие кадровые, организационные, материально-технические условия".

"Мы считаем, что регулятор должен иметь право отбора научных образовательных организаций, которые будут реализовывать программы магистратуры. Не в жесткой, возможно, в такой мягкой форме, но это должно в любом случае оцениваться совершенно по-другому, нежели сегодня", - отметил Фальков.

Он также предложил обсудить возможность разделения магистратуры на "академическую" и "профессиональную" в зависимости от источников финансирования.

"Академическая магистратура - это та, которая соответствует приоритетам научного развития, поэтому она в полной мере должна финансироваться за счет бюджета, а профессиональная магистратура, имеющая своих прямых бенефициаров, допустим, работодателей из числа промышленных предприятий, может и должна иметь гибкие схемы финансирования, в том числе может софинансироваться от корпораций, крупных отраслей и даже от частных лиц", - сказал Фальков.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Подразумевается, что в результате сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

12 мая Путин подписал указ о "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования". В соответствии с указом в 2023/24 и 2025/26 учебных годах будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. Пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования - базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования - аспирантура. На уровне специализированного образования будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры и программы ассистентуры-стажировки.

Валерий Фальков Минобрнауки
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