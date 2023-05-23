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Пилотный проект по реформе образования коснется поступающих в шесть вузов в 2023 году

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Пилотный проект по апробации новой системы образования РФ распространится только на тех студентов, которые поступают в шесть пилотных вузов по новым образовательным программам в этом году. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Он будет распространяться на тех студентов, кто поступает на программы базового и специализированного высшего образования в этом году", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, на кого будет распространяться апробация системы в шести вузах-участниках пилота.

Министр подчеркнул, что это даст возможность выпускникам специалитета поступать на программы магистратуры на бюджетной основе в вузы-участники программы.

По мнению Фалькова, ключевым для пилотного проекта будет 2023/2024 учебный год, а в 2025 году переход на новые программы станет массовым.

Фальков отметил, что срок обучения по каждому направлению подготовки в новой системе высшего образования РФ будет определяться работодателями совместно с университетом и профильным министерством или ведомством: "Очевидно, что министерство сельского хозяйства по отношению к своей сфере, министерство здравоохранения по отношению к своей сфере, ну, и так можно этот перечень продолжить".

В частности, по его словам, срок обучения по специальности юриспруденция на базовой ступени, скорей всего, будет составлять 5 лет. "Вот юристы сейчас активно обсуждают. Скорее всего, это будет все-таки базовый 5-летний срок обучения. Но и не будет такой массовой магистратуры. В ней нет необходимости. В случае, если человек за 5 лет получил хорошее образование, хорошее в данном случае образование - это баланс между фундаментальностью, с одной стороны, и применимостью знаний в быстро меняющихся условиях рынка труда", - сказал Фальков.

12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования". В соответствии с указом в 2023/24 и 2025/26 учебных годах будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. Пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования – базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования – аспирантура.

Уровень базового высшего образования объединит программы бакалавриата и специалитета. На уровне специализированного образования будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры и программы ассистентуры-стажировки.

Пилотный проект будет реализовываться в Балтийском федеральном университете им.Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете "МиСИС", Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

Участникам пилотного проекта поручено до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты и требования по уровням образования, установленным данным указом, а также соответствующей образовательной программы для вузов и аспирантуры.

Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Подразумевается, что в результате сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

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