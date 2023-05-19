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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Тысячи оборонительных сооружений построили близ границы с Украиной и в новых регионах РФ

Выделены ресурсы на средства противодействия беспилотникам

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Строительство нескольких тысяч оборонительных сооружений на приграничных с Украиной территориях и в новых регионах завершено, также выделены ресурсы на закупку средств противодействия беспилотникам, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов", - сказал он в пятницу на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

По словам Мишустина, также "выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам".

Михаил Мишустин Украина
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