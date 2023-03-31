Мишустин поручил Минстрою завершить строительство фортификаций в зоне СВО

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поставил Минстрою задачу завершить строительство и передать Минобороны фортификационные сооружения на линии размещения российских войск в рамках СВО.

Он заявил об этом на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

"Важно продолжать и возведение фортификационных сооружений на линии размещения наших войск. Большая часть из них уже полностью оборудована. Также для Пограничной службы строятся новые и дооснащаются созданные опорные пункты. Прошу Министерство строительства завершить эти работы в самые короткие сроки и передать укрепления Минобороны", - заявил премьер.