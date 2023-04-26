Минстрой попросили не сбавлять темпы строительства фортификаций в зоне СВО

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Темпы строительства фортификационных сооружений на линии размещения войск в зоне специальной военной операции должны оставаться максимально высокими, заявил на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей СВО премьер-министр Михаил Мишустин.

"Для таких целей задействованы значительные силы и средства, что уже позволило построить большое количество объектов. Но многое еще предстоит выполнить. Темпы реализации всех намеченных планов в этой сфере должны оставаться максимально высокими. Прошу Минстрой держать ход работ постоянном контроле", - сказал он.

На этом же заседании премьер призвал действовать с опережением по вопросам поставок продукции ОПК.