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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Минфин опасается, что при допуске ЦФА на биржу размоется грань между ними и ценными бумагами

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Допуск цифровых финансовых активов (ЦФА) к биржевым торгам в целом поддерживается, но может привести к размытию отличий между ЦФА и ценными бумагами, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"В целом есть поддержка этого, но есть опасения, что если допустить ЦФА к обычным торгам, то тогда грань между ЦФА и ценной бумагой будет практически полностью смыта", - сказал он.

По его словам, сейчас продолжается дискуссия о том, как запустить более активное обращение ЦФА и при этом не превратить их в ценные бумаги как акции или облигации.

23 марта директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин сообщил, что сейчас рассматривается два варианта регулирования обращения ЦФА в традиционной биржевой инфраструктуре.

"Это обращение цифровых активов как таковых, как цифровых прав, в централизованных системах бирж, что вызывает массу правовых вопросов. Либо это обращение в форме цифровых свидетельств в виде ценных бумаг, по аналогии близко к тому, как это выписано сегодня в законе о краудфандинге", - сказал Пронин и добавил, что ЦБ в ближайшее время планирует опубликовать "дорожную карту" развития рынка цифровых финансовых активов.

Ранее за создание организованного рынка ЦФА на базе классических подходов фондового рынка с применением биржевой, расчетно-клиринговой и брокерской инфраструктуры выступала "СПБ биржа". В сентябре 2022 года глава наблюдательного совета "Мосбиржи" Сергей Швецов также заявлял, что биржа направила в ЦБ предложение по выпуску расписок на ЦФА с использованием своей инфраструктуры.

На данный момент реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, включает пять компаний: блокчейн-платформу Atomyze (компания "Интеррос", входит в состав консорциума ее инвесторов), площадки Сбербанка, Альфа-банка и компании "Мастерчейн", а также финтех-компанию "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" занимающуюся разработкой цифровой финансовой экосистемы. Все они также обладают функциями операторов обмена ЦФА.

Иван Чебесков Минфин ЦФА Кирилл Пронин Банк России
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