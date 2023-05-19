В Курской области запретят запуски гражданских беспилотников

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Власти Курской области запретят местным жителям использовать беспилотные летательные аппараты, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

"Ранее мы рекомендовали курянам не использовать беспилотники в бытовых целях, однако из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории на последнем заседании оперативного штаба принято решение о запрете на использование беспилотников", - написал он.

По его словам, запрет будет действовать до момента снятия среднего уровня реагирования, который с октября 2022 года действует на территории области.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.