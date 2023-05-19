Представитель генсека ООН по детям и вооруженным конфликтам провела встречи в Москве
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел в Москве консультации со специальным представителем генерального секретаря ООН по детям и вооруженным конфликтам Вирджинией Гамбой, сообщили в Минобороны.
"Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Ранее 19 мая о встрече с Гамбой сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.