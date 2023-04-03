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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

В Госдуме готовят поправки об уголовной ответственности за содействие МУС

В Госдуме готовят поправки об уголовной ответственности за содействие МУС
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы о штрафах и реальных сроках лишения свободы за содействие деятельности Международного уголовного суда на территории России.

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Он заявил об этом после совещания по этой теме, сообщает пресс-служба Думы.

"Необходимо предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления. С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы", -сказал Володин.

В частности, предлагается запретить публичные призывы исполнять решения МУСа и сотрудничать с ним. Кроме того, "предлагается наделить президента РФ полномочиями по защите граждан России в случае принятия международными органами решений, противоречащих российскому законодательству".

Кроме того, "профильные комитеты ГД готовят поправки в федеральный закон "О безопасности", которые запретят на территории РФ "деятельность Международного уголовного суда и международных органов, направленную против РФ и ее граждан", сообщил Володин.

В совещании приняли участие вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и председатели профильных комитетов: по безопасности - Василий Пискарев и обороне - Андрей Картаполов.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сказал журналистам, что запрет деятельности МУСа в РФ "вполне возможен".

"Понятно, что юридически этого суда для России не существует, но, может быть, если есть какие-то подпольные истории, то надо это пресекать", - сказал он.

МУС Вячеслав Володин Госдума Андрей Картаполов Василий Пискарев Ирина Яровая
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