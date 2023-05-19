МВД России внесло в базу разыскиваемых лиц прокурора Международного уголовного суда

Прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан Фото: DPA/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмада Хана, выдавшего ордер на арест президента Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Такая информация появилась в базе разыскиваемых лиц МВД.

Ранее о том, что прокурор и судьи МУСа, принявшие решение об уголовном преследовании представителей российской власти, будут объявлены в розыск, сообщал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В отношении судей МУСа в России возбуждены дела по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК о заведомо незаконном заключение под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

В отношении прокурора возбуждено дело по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК - о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенном с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Фигурантами дел стали прокурор МУСа Карим Ахмад Хан и судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес.

"22.02.2023 прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан (Karim Ahmad Khan) в рамках уголовного расследования направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан РФ", - сообщал комитет. На основании ходатайства, по версии СК, вышеназванные судьи МУС "вынесли незаконные решения об аресте президента РФ и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка".

"Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973 года, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств", - заявили в СК РФ.