Львова-Белова заявила, что все дети из новых регионов будут учиться в эвакуации

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Дети, эвакуированные из новых регионов, а также приграничных районов Белгородской области, будут обеспечены всем необходимым для образовательного процесса, сообщила журналистам уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"В настоящий момент образовательный процесс полностью налажен. Все дети будут посещать школу в зависимости от безопасности этих детей. Если мы берем Донецк, то дети будут учиться дистанционно. В Запорожской области - частично, в Белгородской области - частично. Мы исходим из принципов безопасности детей", - сказала она.

По ее словам, в стране ведется активная работа благотворительных фондов для полного обеспечения всем необходимым детей из семей, которые приехали из новых регионов, а также приграничных районов Белгородской области. Каждый конкретный регион выделяет дополнительное финансирование и отдельно помогает в подготовке к школе детей из таких семей.