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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Военные РФ сообщили о пресечении деятельности украинских ДРГ в Харьковской области и ДНР

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области и ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Тимковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его данным, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в Харьковской области.

"В районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал он.

По словам Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины составили: до 50 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его данным, на этом направлении потери армии Украины составили: до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

Конашенков сообщил, что на донецком направлении "в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии, в течение суток уничтожено: до 270 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30".

По данным Конашенкова, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в ДНР и Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях потери противника составили более 150 украинских военнослужащих, два пикапа, а также две гаубицы Д-30", - сказал представитель Минобороны РФ.

Также он сообщил, что в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, одна пушка "Гиацинт-Б", а также гаубица "Мста-Б", - заявил Конашенков.

По его данным, в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Ночной удар ВС РФ по аэродрому "Днепр"

Он также сообщил, что в ночь на понедельник ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам ВСУ на аэродроме "Днепр". "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, "в результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет".

В ДНР российские военные сбили украинский вертолет Ми-8, также сообщил Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовое Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал он.

По его данным, за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 17 украинских беспилотников в ряде районов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Харьковская область ДНР Украина
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