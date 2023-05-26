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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Десять природных пожаров потушили за сутки в Свердловской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Почти два десятка природных пожаров продолжают действовать в Свердловской области, сообщает региональный департамент информационной политики.

По данным ведомства, в регионе действуют 19 природных пожаров на общей площади 9,2 тысяч гектаров, из них локализовано восемь пожаров на площади 584 гектара. "Специалисты за прошедшие сутки, 25 мая, ликвидировали 10 природных пожаров на общей площади 753 гектара", - говорится в сообщении.

В департаменте информационной политики отметили, что ликвидированы возгорания около Артемовского, Березовского, Ивделя и Екатеринбурга. Локализованы возле Асбеста, Шали, Верхотурья, Сухого Лога. По информации областного ГУ МЧС, четыре авиаборта в течение 25 мая провели 47 сбросов, вылив на очаги 189 тонн воды.

На данный момент борьбу с огнем в регионе ведут 800 специалистов и более 100 единиц техники.

Свердловская область
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