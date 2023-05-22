Гладков сообщил о проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в понедельник о проникновении на территорию региона диверсионной группы со стороны Украины.
"На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Ранее в понедельник Гладков сообщал об обстрелах с украинской стороны нескольких сел в Грайворонском городском округе.