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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Гладков сообщил о проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в понедельник о проникновении на территорию региона диверсионной группы со стороны Украины.

"На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее в понедельник Гладков сообщал об обстрелах с украинской стороны нескольких сел в Грайворонском городском округе.

Белгородская область
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