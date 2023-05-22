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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Белгородский губернатор сообщил об обстреле нескольких сел и города Грайворон

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле Грайворонского городского округа в понедельник.

"С 9 часов утра под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. Обошлось без пострадавших мирных жителей. Сработала наша система ПВО", - написал глава региона в своем телегам-канале. Он также сообщил об обстрелах, которым подверглись села Козинка, Гора-Подол, Замостье.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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