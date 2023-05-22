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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ - верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы", - сказал Песков.

По его словам, "сил и средств на месте достаточно".

Песков предположил, что это совершается с целью отвлечения от бахмутского направления. "Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий – отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска", - заявил он.

Ранее в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проникновении на территорию региона диверсионной группы со стороны Украины. "На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он также сообщал об обстрелах с украинской стороны нескольких сел в Грайворонском городском округе.

Дмитрий Песков Белгородская область
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