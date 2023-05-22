Беспилотник атаковал здание сельской администрации в Белгородской области

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о возгорании в здании администрации села Головчино после срабатывания взрывного устройства, сброшенного с беспилотника.

"ЧП в Грайворонском городском округе. (...) С квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.