Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Беспилотник атаковал здание сельской администрации в Белгородской области

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о возгорании в здании администрации села Головчино после срабатывания взрывного устройства, сброшенного с беспилотника.

"ЧП в Грайворонском городском округе. (...) С квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область Головчино беспилотник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 21 мая

Возобновлено движение по перекрытому из-за дыма от пожара участку свердловской трассы

МИД РФ отметил, что G7 "зациклилась" на всеобъемлющей конфронтации с Россией

СК РФ заочно предъявил обвинения судье и прокурору МУС

СК РФ заочно предъявил обвинения судье и прокурору МУС
Военная операция на Украине

Военные РФ уничтожили мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ

Скончался замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко

Скончался замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко

Совет Думы рассмотрит вопрос о запрете проезда фур из Польши по территории России

Совет Думы рассмотрит вопрос о запрете проезда фур из Польши по территории России
Военная операция на Украине

Путин поздравил бойцов "Вагнера" и военных ВС РФ со взятием Артемовска

Что произошло за день: суббота, 20 мая

Военная операция на Украине

Два неразорвавшихся снаряда от ракеты "Ураган" обнаружили в Белгородской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });