В Кремле отмежевались от отказа представителям Госдепа США во встрече с Гершковичем

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не занимаются вопросом организации встречи представителей Госдепартамента США с арестованным американским журналистом Эваном Гершковичем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать сообщение о том, что в Госдепе на прошлой неделе добивались встречи с журналистам, но Москва им отказала.

"Нет, этим вопросом мы не занимаемся", - сказал Песков.

Песков ранее не раз говорил, что корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича" взяли с поличным. Он был задержан в Екатеринбурге в конце марта, доставлен в Москву и помещен в СИЗО "Лефортово". ФСБ вменяет ему шпионаж - сбор по заданию американской стороны информации о российских оборонных предприятиях. Он вины не признает.

Госдепартамент США присвоил ему статус неправомерно удерживаемого гражданина США.

27 апреля российский МИД сообщил, что отклонил запрос США на консульское посещение 11 мая Гершковича в связи с невыдачей виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк на мероприятие ООН вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

22 мая замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что возможность консульского доступа США к Гершковичу будет зависеть от ситуации.