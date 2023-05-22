Возможность консульского доступа США к Гершковичу будет зависеть от ситуации

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Москва не выдвигает условий для возобновления предоставления консульского доступа к арестованному по обвинению в шпионаже американскому журналисту Эвану Гершковичу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Зависит от ситуации. Мы объяснили достаточно внятно причины, по которым это было сделано. Посмотрим, что дальше будет происходить", - ответил он на вопрос журналистов, будет ли российская сторона и далее отказывать в консульском доступе к Гершковичу.

Отвечая на уточняющий вопрос, что должно произойти, чтобы консульский доступ был возобновлен, Рябков сказал: "Я не готов сейчас сформулировать какие-то параметры, какие-то критерии или тем более некие условия для этого. Все решается в рабочем режиме, и на момент отказа на прошлой неделе, ситуация сложилась так, что другое решение просто было невозможно. Что будет дальше, посмотрим".

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 29 марта на Урале, доставлен в Москву, и 30 марта Лефортовский суд арестовал его по делу о шпионаже. По данным ФСБ, он по заданию Вашингтона собирал информацию, составляющую гостайну, о работе одного российского оборонного предприятия, и был задержан "при попытке получения секретных сведений".

27 апреля российский МИД сообщил, что отклонил запрос США на консульское посещение 11 мая Гершковича в связи с невыдачей виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк на мероприятие ООН вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. "В проработке в настоящее время находятся и другие возможные ответные меры, о которых американская сторона будет надлежащим образом уведомлена", - заявили на Смоленской площади.

Посол США в Москве Линн Трейси затем заявила, что некоторым российским журналистам из пула Лаврова визы были выданы, кроме того, ряд российских СМИ аккредитованы в ООН, так что у них была возможность осветить поездку министра.