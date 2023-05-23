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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

США вновь призвали освободить Эвана Гершковича

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Белом доме, комментируя продление ареста в РФ корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, вновь потребовали его освобождения, сообщает телеканал CNN.

"Он вообще не должен находиться под арестом. Журналистика – это не преступление. Его необходимо освободить немедленно", - заявил телеканалу представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Кирби отметил, что Вашингтон продолжит упорно работать над тем, чтобы Гершкович смог вернуться в США. Он также добавил, что в США продолжат добиваться консульского доступа к журналисту.

Позже во вторник в Госдепартаменте тоже призвали к освобождению Гершковича, а также повторили требование предоставить консульский доступ к нему.

"Мы вновь призываем Россию выполнить свои обязательства и предоставить к нему консульский доступ... И также призываем к его немедленному освобождению", - сказал представитель ведомства Мэтью Миллер.

Во вторник Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил на три месяца, до 30 августа арест обвиняемого в шпионаже Гершковича. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела Гершковича засекречены.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Эван Гершкович США
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