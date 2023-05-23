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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Власти Белгорода предупредили о появлении ложных сообщений о минировании зданий

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сообщения о якобы минировании зданий в Белгороде проверяют спецслужбы, сообщил мэр областного центра Валентин Демидов во вторник.

"Друзья, прошу сохранять спокойствие - поступает много ложных сообщений о минировании зданий в Белгороде (...) каждое такое сообщение спецслужбы обязаны проверять. Поэтому людей выводят из зданий в безопасное место на время проведения необходимых мероприятий. А после того, как службы убедятся, что информация была ложной - все возвращаются на свои места", - написал глава города в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что подобные информационные атаки происходят не в первый раз, их целью является дестабилизация ситуации.

Белгород Валентин Демидов
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