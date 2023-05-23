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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на населенные пункты Белгородской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В связи с нападением украинских формирований на населенные пункты Белгородской области возбуждено уголовное дело по пяти статьям УК РФ, в том числе теракту, посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает во вторник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне "представители украинских вооруженных формирований совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области".

"Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц", - заявили в СКР.

В ведомстве отметили, что "в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего".

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате нескольких обстрелов Грайворонского городского округа пострадали восемь человек.

Он также сообщал о проникновении в регион украинской диверсионной группы. "На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - писал Гладков.

В области введен режим контртеррористической операции.

СКР Белгородская область Украина
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