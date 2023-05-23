В Кремле нападение ДРГ на Белгородчину назвали подтверждением необходимости СВО

Специальное заседание Совбеза в связи с событиями под Белгородом не планируется

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Нападение украинских боевиков на Белгородскую область подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений", - сказал он журналистам.

Пескова спросили, известно ли, сколько людей проникло на территорию Белгородской области и сколько еще остается.

"Я не могу давать эти цифры. Сейчас наши специальные службы занимаются этим, выясняют личности, количество и так далее. После того как они выяснят, тогда уже можно будет им задавать вопросы", - ответил он.

Журналисты обратили внимание Пескова на сообщения о том, что в нападении на Белгородскую область участвовали этнические русские, и спросили, есть ли у Кремля информация о нападавших.

"Это украинские боевики из Украины. На Украине живет очень много этнических русских, но все равно они являются украинскими боевиками", - ответил пресс-секретарь президента, добавив, что российские спецслужбы займутся установлением личностей нападавших.

Внимание представителя Кремля также обратили на то, что на строительство защитных сооружений в Белгородской области было потрачено 10 млрд рублей, и спросили, можно ли считать нападение свидетельством полного провала работы по укреплению границы. Песков в ответ заявил, что администрация президента не может давать оценки характеристикам защитных конструкций.

Он также затруднился с ответом на вопрос, почему "зачистка" Белгородской области от нападавших продолжается уже больше суток, переадресовав его в правоохранительные органы, Минобороны и ФСБ.

На вопрос, собирается ли президент проводить специальное заседание Совета безопасности России в связи с событиями в Белгородской области, Песков ответил отрицательно.

"Наверное, ближе к концу недели состоится регулярное совещание, но специального в планах нет", - сказал он.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регион проникли украинские диверсанты и что приграничные населенные пункты не раз обстреливались. В области ввели режим КТО. 23 мая Гладков сообщил, что зачистка от диверсантов продолжается и что прошла эвакуация жителей девяти приграничных населенных пунктов Грайворонского городского округа.