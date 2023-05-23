Жители девяти населенных пунктов в Белгородской области отселены в целях безопасности

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отселении жителей девяти приграничных населенных пунктов Грайворонского городского округа.

"22.05.23 в Белгородской области объявлен режим КТО в связи с заходом на нашу территорию диверсионно-разведывательной группы. Зачистка территории от последствий продолжается. Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он также сообщил об обстрелах территории области за минувшие сутки.

По уточненной информации, в результате обстрелов ранены 12 мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах. Свет сейчас отсутствует в 14 населенных пунктах. К восстановительным работам специалисты приступят, когда позволит оперативная обстановка, отметил губернатор.

"Белгородский район был обстрелян 15 раз. В селе Никольское был сбит беспилотник, по селу Журавлевка работала артиллерия, было выпущено 14 снарядов. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

По его данным, Борисовский район попал под обстрел трижды.

"Минометные снаряды были выпущены по хутору Лозовая Рудка, обошлось без пострадавших и разрушений. Также с беспилотников были сброшены два взрывных устройства. Пострадавших нет, есть повреждения административного здания и одного частного домовладения - пробиты кровли", - уточнил Гладков.

Село Старый Хутор Валуйского городского округа попало под минометный обстрел, всего было выпущено пять снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

"С самого утра населенные пункты Грайворонского городского округа Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка были под многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом. По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров", - сообщил глава региона.

Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз, из них восемь минометных снарядов было выпущено по селу Терезовка, обошлось без пострадавших и разрушений.

"По Новой Таволжанке дважды работала артиллерия, в двух частных жилых домах посечены фасады и заборы, пострадавших нет. Также в Таволжанке было сброшено взрывное устройство с беспилотника - пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

По селу Балки работал миномет, выпущен один снаряд, пострадавших и разрушений нет. В Шебекино зафиксированы два прилета из миномета по пограничному пункту пропуска и взрывное устройство было сброшено с БПЛА на участке автодорожной развязки, пострадавших и разрушений нет.

"В селе Середа работала артиллерия - десять снарядов выпущено, в результате чего посечены фасады в трех частных домовладениях", - добавил губернатор.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.