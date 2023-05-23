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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Опубликован проект постановления правительства об эксперименте в высшем образовании

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Эксперимент по апробации новых уровней системы высшего образования в России пройдет в 2023-2026 годах, говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.

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"Провести в 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 учебных годах пилотный проект по изменению системы уровней профессионального образования в образовательных организациях высшего образования (далее - пилотный проект)", - говорится в документе.

Минобрнауки в течение месяца с момента утверждения постановления поручено утвердить перечень образовательных программ базового высшего образования, программ специализированного высшего образования и программ уровня профессионального образования - аспирантуры пилотного проекта с указанием сроков обучения, присваиваемых квалификаций, отраслей науки, по которым присуждаются ученые степени.

Участниками проекта в пояснительной записке к документу названы Минобрнауки, Минпросвещения, Рособрнадзор, образовательные организации высшего образования.

Проект предусматривает разработку организациями высшего образования образовательных программы в соответствии с самостоятельно утвержденными стандартами и требованиями, а также формирование перечня программ, реализуемых в рамках пилотного проекта, с указанием сроков обучения, присваиваемых квалификаций, отраслей науки, по которым присуждаются ученые степени.

Эксперимент пройдет в Балтийском федеральном университете имени Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете "МиСИС", Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском университете. Участникам проекта поручено до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты и требования по уровням образования, соответствующей образовательной программы для вузов и аспирантуры.

Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. В результате сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

Минпросвещения Минобрнауки Рособрнадзор правительство
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