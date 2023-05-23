Дума приняла закон о новых штрафах для владельцев животных

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о штрафах для владельцев животных за нарушения правил их содержания, а также за ущерб, которое животное причинило гражданам или их имуществу, сообщает сайт палаты.

Штрафы за ущерб здоровью или имуществу, причиненный животным, для хозяина-физлица составит 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Штраф не грозит владельцу животного, если нарушения были допущены, когда за животным по его поручению присматривал другой человек, или если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.

За несоблюдение общих требований к содержанию животных штрафы для граждан составят от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юрлиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

За содержание животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии штрафы для должностных лиц составят от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Недобросовестным владельцам приютов будут грозить штрафы от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, либо от 30-50 тысяч рублей в зависимости от состава нарушения.

За жестокое обращение с животными административные штрафы для граждан составят 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Штрафы за нарушения в обращении с животными без владельцев составят от 3000 рублей для физлиц и до 50 тысяч рублей для юрлиц.

Авторы законопроекта - первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.