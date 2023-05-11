В Минприроды поддержали введение штрафов за самовыгул животных

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Минприроды поддержали идею установления штрафов за самовыгул животных, заявила заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Светлана Радченко на заседании экспертного совета в Госдуме.

Также она прокомментировала предложение передать полномочия регионам вводить обязательную регистрацию животных: "можно передать, но мы должны создавать к личную информационную систему, иначе данные будут разниться от региона к региону, и в целом данных по стране объективных не получим".

По словам замминистра "подготовлен и находится в Минприроды в высокой степени готовности с точки зрения согласования с другими федеральными органами исполнительной власти законопроект, который направлен на регулирование разведение животных". Радченко предложила профильному комитету Госдумы соответствующие поправки рассмотреть и возможно, внести их либо отдельным законопроектом, либо ко второму чтению инициативы (335106-8), внесенной 12 апреля.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Спиридонов предложил приравнять самовыгул животных к выбрасыванию их на улицу и ввести за такое штраф на уровне минимального размера оплаты труда.