Думский комитет одобрил новые штрафы для владельцев домашних животных

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил поправки об административных штрафах за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имущества.

Предлагается ввести для граждан штрафы в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Владелец животного сможет избежать штрафа, если нарушения были допущены, когда за животным по его поручению присматривал другой человек, или если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.

Автор поправок - первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Также законопроект предусматривает введение штрафов за "несоблюдение общих требований к содержанию животных" для граждан - в размере от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юрлиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Проект закона предусматривает и ответственность за использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии. Должностных лиц за это смогут штрафовать на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Вводится также наказание для недобросовестных приютов, где содержатся бездомные животные. Владельцев за нарушения могут оштрафовать на 15-30 тысяч руб. или на 30-50 тысяч рублей в зависимости от состава правонарушения.

Законопроект предусматривает и штрафы за жестокое обращение с животными, за это предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев повлечёт административный штраф для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Автором инициативы стали Бурматов и председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.