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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Большинство россиян высказались за гуманные способы уменьшения числа бездомных животных

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Две трети россиян (66%) считают, что бездомных животных необходимо отлавливать и помещать в приюты и искать им новых хозяев, 41% поддерживают идею возвращения животных на улицы после стерилизации и чипирования, показал опрос ВЦИОМ.

Кроме того, 13% опрошенных высказались за отстрел животных в специальных учреждениях, 4% - за их усыпление на улицах. По мнению еще 4% участников опроса, делать ничего не нужно, так как бездомные животные были и будут всегда. Респонденты могли выбрать до двух вариантов ответов.

Большинство россиян выразили мнение, что люди должны нести ответственность за оставленных без дома питомцев. В частности, более половины (55%) опрошенных сочли необходимым требовать с бывших хозяев компенсацию затрат на отлов и содержание животного. Почти каждый четвертый (24%) респондент высказался за административную ответственность, штрафы или обязательные работы, еще 15% - за уголовную ответственность. Только 1% россиян считает, что прежние владельцы собак и кошек не должны отвечать перед законом.

Как показал опрос, 72% россиян не знают, куда стоит обратиться, увидев бездомное животное. Еще 13% знают, что предпринимать, но ни разу этим не пользовались. У 8% есть опыт обращения за помощью в подобных случаях.

ВЦИОМ отмечает, что наибольшую чуткость к проблеме бездомных животных проявляют респонденты в возрасте 18-24 лет. "Такие животные вызывают у представителей этого поколения в основном сочувствие (73%); они лучше осведомлены о том, куда можно сообщить о бездомном животном (25%). Говоря о решении проблемы, они выбирают преимущественно гуманные меры: 79% за отлов и помещение в приюты до передачи новым хозяевам. Только 11% называют методы отстрела или усыпления (vs 24% в группе 35-44-летних). При этом 18-24-летние чаще других говорят о необходимости уголовной ответственности за оставление животного на улице (22%)", - говорится в сообщении.

ВЦИОМ
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