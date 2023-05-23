Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Эксперты пришли к выводу, что состояние "Троицы" пока не позволяет вывезти ее из музея

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сроки передачи рублевской иконы "Троица" Русской православной церкви могут быть сдвинуты из-за необходимости подготовить для нее оптимальные условия хранения. К такому выводу пришли участники заседания, прошедшего во вторник в Третьяковской галерее.

"Икона "Святая Троица" Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника", - говорится в протоколе заседания.

В РоссииИкона "Троица" Андрея Рублева будет возвращена РПЦИкона "Троица" Андрея Рублева будет возвращена РПЦЧитать подробнее

В РПЦ с пониманием отнеслись к выводам специалистов и заявили, что во главе угла должен стоять вопрос сохранности святыни. "Условия хранения ей должны быть обеспечены в любом месте - хоть в Третьяковской галерее, хоть в Троицком соборе лавры, и здесь не место важно, а качество той капсулы, в которую икона будет помещена", - заявил "Интерфаксу" глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

По его словам, на сегодня диалог между церковью и музеем идет "в добросовестном ключе", и это говорит о том, что обе стороны понимают огромную ответственность за "великий памятник мирового значения, коим является икона "Троица".

Священник допустил, что, если патриарх Кирилл сочтет нужным, то 4 июня в храме Христа Спасителя будет на время выставлен какой-нибудь из чудотворных списков рублевской "Троицы", а впоследствии, когда будет подготовлен киот, подлинная икона займет свое место в Троицком соборе лавры.

"Но это будет сделано уже с подготовкой, с расчетом на века и навсегда, чтобы там она обрела свою родную гавань, для которой и была написана", - сказал отец Леонид.

15 мая стало известно, что президент Владимир Путин решил передать церкви "Троицу" Рублева. Сообщалось, что образ в течение года будет выставлен в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

17 июля 2022 года "Троицу" впервые после Октябрьской революции привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. После этого икону обследовали и реставрировали.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 23 мая

Прокуратура начала проверку по факту исчезновения туристов из Белоруссии в горах КЧР

Прокуратура начала проверку по факту исчезновения туристов из Белоруссии в горах КЧР

Белгородский губернатор сообщил о гибели жителя Козинки от действий ВСУ

В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции

Следствие попросило суд продлить до 30 августа арест журналиста WSJ Гершковича

Следствие попросило суд продлить до 30 августа арест журналиста WSJ Гершковича

РФ направила Китаю список туроператоров для запуска соглашения о безвизовых поездках

Военная операция на Украине

Путин заявил, что Россия с помощью СВО хочет прекратить начатую против нее войну

Путин заявил, что Россия с помощью СВО хочет прекратить начатую против нее войну

Минфин направил в ЦБ и Минэкономразвития проект закона о филиалах иностранных банков

Дума отменила норму о публичном статусе договоров личного страхования

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о разгроме украинских формирований в Белгородской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });