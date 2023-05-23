Эксперты пришли к выводу, что состояние "Троицы" пока не позволяет вывезти ее из музея

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сроки передачи рублевской иконы "Троица" Русской православной церкви могут быть сдвинуты из-за необходимости подготовить для нее оптимальные условия хранения. К такому выводу пришли участники заседания, прошедшего во вторник в Третьяковской галерее.

"Икона "Святая Троица" Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника", - говорится в протоколе заседания.

В РПЦ с пониманием отнеслись к выводам специалистов и заявили, что во главе угла должен стоять вопрос сохранности святыни. "Условия хранения ей должны быть обеспечены в любом месте - хоть в Третьяковской галерее, хоть в Троицком соборе лавры, и здесь не место важно, а качество той капсулы, в которую икона будет помещена", - заявил "Интерфаксу" глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

По его словам, на сегодня диалог между церковью и музеем идет "в добросовестном ключе", и это говорит о том, что обе стороны понимают огромную ответственность за "великий памятник мирового значения, коим является икона "Троица".

Священник допустил, что, если патриарх Кирилл сочтет нужным, то 4 июня в храме Христа Спасителя будет на время выставлен какой-нибудь из чудотворных списков рублевской "Троицы", а впоследствии, когда будет подготовлен киот, подлинная икона займет свое место в Троицком соборе лавры.

"Но это будет сделано уже с подготовкой, с расчетом на века и навсегда, чтобы там она обрела свою родную гавань, для которой и была написана", - сказал отец Леонид.

15 мая стало известно, что президент Владимир Путин решил передать церкви "Троицу" Рублева. Сообщалось, что образ в течение года будет выставлен в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

17 июля 2022 года "Троицу" впервые после Октябрьской революции привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. После этого икону обследовали и реставрировали.