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Икона "Троица" Андрея Рублева будет возвращена РПЦ

Икона "Троица" Андрея Рублева будет возвращена РПЦ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Образ "Троица" Андрея Рублева будет возвращен Русской православной церкви.

"В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В.В.Путиным принято решение о возвращении Русской Православной Церкви чудотворной иконы "Троица", написанной преподобным Андреем Рублевым", - сообщил в понедельник сайт РПЦ.

По благословению патриарха Кирилла чудотворный образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

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17 июля 2022 года руководитель пресс-службы Троице-Сергиевой лавры Татьяна Денисюк сообщила "Интерфаксу", что впервые после Октябрьской революции "Троицу" привезли в лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе обители 17 и 18 июля.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ, икона была перевезена из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру в специально изготовленной климатической витрине. В свою очередь в Третьяковке отметили, что транспортировка была проведена с соблюдением всех необходимых предосторожностей, и в лавре икону поместили в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживала привычный для нее климат. Прошение об отправке иконы поступило от руководства РПЦ, оно было удовлетворено после "всесторонней оценки рисков, связанных с транспортировкой".

"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.

В сентябре прошлого года СМИ со ссылкой на искусствоведа Ксению Коробейникову, у которой якобы в распоряжении оказался протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи, сообщали, что на иконе "Троица" обнаружили 61 "существенное изменение" после отправки на богослужение в Троице-Сергиеву Лавру в июле. Икона получила "многочисленные шелушения красочного слоя", которые "грозят утратами и нуждаются в срочной консервации", пять участков сочли аварийными, говорилось в сообщениях.

В свою очередь в Третьяковской галерее сообщали, что реставрационный совет подготовит протокол о состоянии иконы и определит меры по стабилизации ее состояния.

РПЦ Троица Владимир Путин
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