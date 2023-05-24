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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Песков заявил, что сроки передачи иконы "Троица" РПЦ будут обсуждаться с экспертами

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Кремль обсудит с экспертами вопросы, связанные со сроками передачи иконы "Троица" из Третьяковской галереи в РПЦ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будем разговаривать с экспертами, проговаривать это. Тема очень серьезная, и, конечно, будем выяснять детали", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он прокомментировал информацию о том, что сроки передачи рублевской иконы "Троица" Русской православной церкви могут быть сдвинуты из-за необходимости подготовить для нее оптимальные условия хранения.

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На вопрос, было ли президенту доложено о состоянии иконы до подписания указа о ее передаче РПЦ, он ответил, что в Кремль таких экспертных заключений до этого не поступало.

Как сообщал "Интерфакс", эксперты на заседании в Третьяковской галерее в минувший вторник пришли к выводу, что состояние "Троицы" пока не позволяет ее вывезти из Третьяковки.

"Икона "Святая Троица" Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника", - говорится в протоколе заседания.

В РПЦ с пониманием отнеслись к выводам специалистов и заявили, что во главе угла должен стоять вопрос сохранности святыни. "Условия хранения ей должны быть обеспечены в любом месте - хоть в Третьяковской галерее, хоть в Троицком соборе лавры, и здесь не место важно, а качество той капсулы, в которую икона будет помещена", - заявил "Интерфаксу" глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

По его словам, на сегодня диалог между церковью и музеем идет "в добросовестном ключе", и это говорит о том, что обе стороны понимают огромную ответственность за "великий памятник мирового значения, коим является икона "Троица".

Священник допустил, что, если патриарх Кирилл сочтет нужным, то 4 июня в храме Христа Спасителя будет на время выставлен какой-нибудь из чудотворных списков рублевской "Троицы", а впоследствии, когда будет подготовлен киот, подлинная икона займет свое место в Троицком соборе лавры.

"Но это будет сделано уже с подготовкой, с расчетом на века и навсегда, чтобы там она обрела свою родную гавань, для которой и была написана", - сказал отец Леонид.

Дмитрий Песков Кремль РПЦ Троица
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