Совет Федерации в среду обсудит закон о денонсации ДОВСЕ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду обсудит закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Проект закона был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 10 мая. Нижняя палата российского парламента приняла его 16 мая.

Участие России в ДОВСЕ было приостановлено в июле 2007 года указом главы государства, а 29 ноября 2007 был принят соответствующий закон.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее назвал ДОВСЕ историческим анахронизмом, который окончательно уйдет в прошлое.

В своем телеграм-канале он напомнил, что ДОВСЕ, который устанавливал ограничения на обычные вооружения - танки, бронемашины, артиллерию, авиацию, - был подписан в 1990 году между странами НАТО и тогда еще СССР и его союзниками по Варшавскому договору, "чьи армии были включены на нашей стороне".

"И по ДОВСЕ, например, наш южный фланг по-прежнему обеспечивают армии Румынии и Болгарии, что выглядит сегодня откровенным абсурдом", - добавил он.

Кроме того, "после 1990 г. в НАТО вошли новые государства - Словения, Латвия, Литва, Эстония, которых вообще не было на карте в 1990 году, а также наши бывшие союзники - Венгрия, Болгария, Румыния, Чехия и Словакия", заметил сенатор.

По словам Косачева, в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант соглашения, "адекватный новым реалиям", который подписали 30 стран, но ратифицировали только четыре - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

"А страны НАТО под совершенно надуманными предлогами, не имевшими к ДОВСЕ никакого отношения, отказались ратифицировать договор. Речь шла о российских базах в Грузии, которые мы в итоге вывели на год раньше срока, и о небольшом российском контингенте, охраняющем оружейные склады в Приднестровье, что также было бы решено, если бы Запад не заставил власти Молдавии отозвать согласие под так называемым "меморандумом Козака", - заявил Косачев.

В этой связи он отметил, что в 2007 году Россия приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

При этом сенатор подчеркнул, что, денонсируя ДОВСЕ, Россия не ставит точку в диалоге о контроле над обычными вооружениями. Косачев отметил, что адаптированная версия документа остается, и ее можно обсуждать дальше, "однако нужно уже включать новые типы вооружений, такие как БПЛА и иные системы, появившиеся с 1990 года".