Рябков заявил, что для завершения выхода РФ из ДОВСЕ потребуется около полугода

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Для завершения процесса выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) "в соответствии с его положениями" потребуется около полугода, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Об этом он сказал, выступая во вторник в Госдуме. По словам замминистра, "по завершении процедур денонсации нам предстоит предпринять также ряд действий в отношениях с другими государствами-участниками ДОВСЕ".

"Первое из них - направление им уведомления о намерении выйти из договора. Это делается как минимум за 150 дней до планируемой даты выхода и содержит заявление об исключительных обстоятельствах, сделавших этот шаг необходимым", - отметил он.

Далее, продолжил Рябков, "не позднее, чем через три недели после направления уведомления, созывается конференция государств-участников для рассмотрения вопросов, имеющих отношение к выходу".

"На ней мы изложим свою твердую позицию, опирающуюся на федеральный закон. Публично вновь доведем до стран НАТО и мирового сообщества, что именно коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для нас невозможным пребывание в ДОВСЕ", - сказал замглавы МИД РФ.

Ранее во вторник Госдума проголосовала за денонсацию ДОВСЕ.

Проект закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Думу 10 мая.