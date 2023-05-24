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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Число россиян с кредитами выросло в полтора раза за десять лет

Число россиян с кредитами выросло в полтора раза за десять лет
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Около половины россиян (46%) сообщают, что в настоящее время у них лично, либо у членов их семей, есть кредиты, тогда как в 2013 году удельный вес таких сограждан составлял около трети (31%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всех кредиты берут россияне 25-34 лет - почти две трети респондентов данной возрастной категории (62%), десять лет назад сограждане данного возраста также были наиболее активны в этом плане, но их удельный вес составлял 44%.

Согласно опросу, по сравнению с 2013 годом уменьшилось количество россиян, не берущих кредиты, с 67% до 51% респондентов соответственно.

По данным ВЦИОМ, чаще всех кредитов нет у сограждан в возрасте от 60 лет - десять лет назад их доля составляла 85% в своей возрастной категории, в настоящее время этот показатель находится на уровне 69%.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 28 апреля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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