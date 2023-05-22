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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Путин поручил правительству проработать вопрос снижения ставок по долгосрочным кредитам

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ до 15 июня должно представить предложения по снижению ставок по долгосрочным кредитам и займам с учетом влияния структуры государственных заимствований на их размер.

Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал кабмину по итогам совещания по экономическим вопросам 11 апреля.

Помощник президента Максим Орешкин через несколько дней после этого совещания сообщил, что правительство и ЦБ РФ обсуждают возможности снижения процентных ставок по долгосрочным кредитам.

"Главный фактор, который в данный момент предопределяет динамику ВВП, - насколько устойчивым будет кредитование в экономике. (...) Мы понимаем, что процентные ставки, особенно долгосрочные, находятся на крайне высоком уровне. На самом деле, это очень большая проблема. Сейчас и правительство, и ЦБ думают, что необходимо сделать для того, чтобы долгосрочные ставки снизить", - заявлял он.

По словам Орешкина, при долгосрочной инфляции в 4% доходность длинных ОФЗ в районе 11% дает доходность в реальном выражении около 7%. "Экстремально высокий уровень. Понятно, что это связано с потерей ликвидности этой части рынка, там количество инвесторов резко сократилось (в связи с уходом иностранных игроков в 2022 г. - ИФ), поэтому здесь с точки зрения долговой политики Минфин будет думать. Есть разные варианты, но очевидно, надо здесь работать над тем, чтобы долгосрочные ставки снижать", - отметил помощник президента.

Владимир Путин
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