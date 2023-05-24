Шойгу пообещал предельно жестко реагировать на попытки вторжения украинских сил в РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные будут предельно жестко реагировать на действия украинских сил, подобные вторжению в Белгородскую область.

"На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко", - сказал министр в среду на коллегии ведомства.

Он отметил, что в результате ударов по формированиям, которые вторглись на территорию РФ, было убито более 70 человек и уничтожена автомобильная и бронетанковая техника.

"22 мая текущего года подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации в районе международного пункта пропуска "Козинка" Белгородской области", - сказал он.

"В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены", - добавил Шойгу.