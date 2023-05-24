Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Шойгу пообещал предельно жестко реагировать на попытки вторжения украинских сил в РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные будут предельно жестко реагировать на действия украинских сил, подобные вторжению в Белгородскую область.

"На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко", - сказал министр в среду на коллегии ведомства.

Он отметил, что в результате ударов по формированиям, которые вторглись на территорию РФ, было убито более 70 человек и уничтожена автомобильная и бронетанковая техника.

"22 мая текущего года подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации в районе международного пункта пропуска "Козинка" Белгородской области", - сказал он.

"В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены", - добавил Шойгу.

Сергей Шойгу Белгородская область Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совфед одобрил денонсацию ДОВСЕ

Совфед одобрил денонсацию ДОВСЕ

Песков заявил, что сроки передачи иконы "Троица" РПЦ будут обсуждаться с экспертами

РФ намерена денонсировать договор с Украиной по использованию Азовского моря

Число россиян с кредитами выросло в полтора раза за десять лет

Число россиян с кредитами выросло в полтора раза за десять лет

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Минэнерго при необходимости предложит ограничить экспорт бензина и дизельного топлива

Минэнерго при необходимости предложит ограничить экспорт бензина и дизельного топлива

Крымский мост открыт после остановки движения из-за учений

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера, передававшего Украине сведения об объектах ОПК

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера, передававшего Украине сведения об объектах ОПК

Крымский мост закрыт на время учений

В ЦБ предостерегли от "заражения" криптовалютами всей финансовой системы России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });