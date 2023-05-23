Военные РФ сообщили о разгроме украинских формирований в Белгородской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что украинские силы, которые вторглись на территорию Белгородской области, уничтожены.

"Формирования были заблокированы и разгромлены", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник.

Он отметил, что украинские формирования были уничтожены ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа.

Конашенков заявил, что некоторые из вторгшихся были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали вести огонь до полной ликвидации.

По словам Конашенкова, украинская сторона потеряла более 70 человек, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Представитель ведомства отметил, что вторжению предшествовали интенсивные обстрелы международного пункта пропуска "Козинка", а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области.

Конашенков заявил, что Киев решился на данные действия, "потерпев поражение в городе Артемовск".

Минобороны опубликовало кадры движения бронетехники и нанесения ударов по технике и личному составу украинских сил у различных объектов.

Представитель ведомства отметил, что 22 мая на территорию РФ вторглось "подразделение украинского националистического формирования".

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проникновении на территорию региона диверсионной группы со стороны Украины.

В области был объявлен режим контртеррористической операции.

СКР в связи с нападением украинских формирований на населенные пункты Белгородской области возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.