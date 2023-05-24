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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Рябков заявил, что РФ отвечает на санкции в разных форматах

Рябков заявил, что РФ отвечает на санкции в разных форматах
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона отвечает на санкции в разных форматах, не все ответные меры объявляются публично, сказал в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В ходе общения с журналистами его спросили, будет ли Москва отвечать на объявление Вашингтоном санкций в отношении Службы внешней разведки (СВР), в частности, может ли подпасть под ответные меры ЦРУ.

"Ответные меры бывают разные: помимо того, что есть симметричные и асимметричные, бывают те, о которых объявляется публично, бывают закрытые", - сказал замминистра.

"Каждый пакет наших контрмер тщательно отрабатывается, в том числе в межведомственном формате. И здесь нет на сегодня ничего, что можно было бы дополнить к той картине, которая уже есть и в публичном пространстве фигурирует, в том числе и с прошлой недели", - отметил Рябков.

Сергей Рябков МИД РФ
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