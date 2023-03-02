Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Лавров из-за санкций не смог принять участие в сессии Конференции по разоружению в Женеве

Лавров из-за санкций не смог принять участие в сессии Конференции по разоружению в Женеве
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров планировал принять участие в сессии Конференции по разоружению в Женеве, однако не смог этого сделать из-за санкций Евросоюза, сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Прежде всего, позвольте передать приветственные слова от имени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который надеялся лично принять участие в работе Конференции по разоружению, находясь в Женеве. Однако это оказалось невозможным ввиду односторонних нелегитимных ограничений, введенных Евросоюзом", - сказал Рябков, выступая на конференции.

Он отметил, что Москва усматривает в этом попытку уйти от диалога, призванного способствовать укреплению глобальной безопасности и стабильности.

МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла закон об обязанности владельцев сетей связи три года хранить данные

Дерипаска считает, что западные компании ушли с российского рынка надолго

Военная операция на Украине

Курский губернатор сообщил о погибшем при обстреле поселка Теткино

Военная операция на Украине

ФСБ сообщила об операции против украинских диверсантов в Брянской области

Общий экспорт российских разработчиков ПО в 2022 году сократился на 8-17%

Военная операция на Украине

Очевидцы сообщили о захвате четырех заложников украинской ДРГ в Брянской области

Туроператоры опровергли существование "аптечных туров" в Турцию

Туроператоры опровергли существование "аптечных туров" в Турцию
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли приграничный поселок Курской области

Военная операция на Украине

Брянский губернатор сообщил о гибели человека при обстреле авто украинскими диверсантами

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });