Лавров из-за санкций не смог принять участие в сессии Конференции по разоружению в Женеве

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров планировал принять участие в сессии Конференции по разоружению в Женеве, однако не смог этого сделать из-за санкций Евросоюза, сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Прежде всего, позвольте передать приветственные слова от имени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который надеялся лично принять участие в работе Конференции по разоружению, находясь в Женеве. Однако это оказалось невозможным ввиду односторонних нелегитимных ограничений, введенных Евросоюзом", - сказал Рябков, выступая на конференции.

Он отметил, что Москва усматривает в этом попытку уйти от диалога, призванного способствовать укреплению глобальной безопасности и стабильности.