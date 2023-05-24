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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Гладков сообщил о сбитом неподалеку от Белгорода беспилотнике

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что недалеко от Белгорода силами ПВО сбит беспилотник.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Ранее в среду Гладков сообщил о сброшенном с беспилотника в Белгороде на проезжую часть взрывном устройстве.

Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область
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