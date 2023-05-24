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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Жителей трех белгородских сел просят не возвращаться по домам до завершения зачистки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Силовые структуры продолжают "зачистку" территорий трех сел Грайворонского округа Белгородской области, куда 22 мая проникли диверсанты, жителей этих сел просят пока домой не возвращаться, сообщил оперштаб региона.

"В соцсетях появилась информация о том, что жителям села Козинка Грайворонского горокруга разрешили вернуться в свои дома, несмотря на угрозу. Обращаем внимание, что это не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Оперштаб призвал доверять только официальным источникам информации.

"До разрешения специальных служб и завершения зачистки территории жители не смогут вернуться в свои дома. Просим не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации из достоверных источников", - отметили в оперштабе.

Вечером 23 мая губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что эвакуированным накануне людям разрешили вернуться в Грайворон и Головчино. Жителей сел Гора-Подол, Глотово и Козинки он пообещал "вернуть централизованно" домой в ближайшее время.

23 мая в Минобороны заявили, что вторгшиеся в Белгородскую область "формирования были заблокированы и разгромлены", режим КТО в регионе отменили.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Грайворонский округ Гора-Подол Козинки Глотово
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