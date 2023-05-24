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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Губернатор Белгородской области сообщил о сброшенном с БПЛА взрывном устройстве

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сброшенном с беспилотника взрывном устройстве в областном центре.

"В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он добавил, что на месте происшествия работают взрывотехники и сотрудники оперативных служб.

В понедельник Гладков сообщил о проникновении украинской диверсионной группы на территорию Грайворонского округа области. Сообщалось, что в результате действий диверсантов ранения получили 13 гражданских лиц. От сердечной недостаточности во время эвакуации скончалась женщина 1941 года рождения. Позднее стало известно о гибели от действий диверсантов жителя села Козинка.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что вторгшиеся в Белгородскую область "формирования были заблокированы и разгромлены".

Вячеслав Гладков Белгородская область
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