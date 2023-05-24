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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Гладков сообщил о ночной атаке дронов на белгородские города и села

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке беспилотников в ночь на среду, по его сведениям, в результате никто не пострадал, но были повреждены строения и автомобили.

"Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания. Сейчас завершим подомовой обход - буду иметь более точную информацию. Самое главное, что пострадавших нет совсем", - написал он в своем телеграм-канале.

Поселок Томаровка Яковлевского городского округа также подвергся атаке украинских БПЛА. Там с дронов были дважды сброшены взрывные устройства на два административных здания, сообщил губернатор. Обошлось без пожара. На одном здании повреждена кровля, на другом - кровля и плита перекрытия.

Позже он сообщил о сброшенном с БПЛА взрывном устройстве над территорией Шебекинского городского округа.

"В Новой Таволжанке с беспилотника сброшено взрывное устройство без последующей детонации над частным жилым домом. Пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.

По его словам, на месте работают взрывотехники и оперативные службы

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область Томаровка
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