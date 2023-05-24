Глава Минэнерго сообщил, что экспорт угля из РФ "немного отстает" от уровня 2022 г.

Добыча угля в России сохраняется почти на уровне прошлого года, заявил Шульгинов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Добыча угля в России сохраняется практически на уровне прошлого года, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов журналистам.

"Добычу угля удалось сохранить практически на уровне прошлого года, а экспорт пока немного отстает", - сказал он.

По его словам, межправсоглашение с Китаем, предусматривающее увеличение поставок, пока не подписано. "Мы не подписали пока соглашение с Китаем, оно находится в стадии согласования, а с Индией есть действующее соглашение о поставках угля", - ответил он на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, поставки угля в Китай в 2022 г. достигли 59,52 млн т (+11,2%), в Индию - 16,7 млн т (+147,8%). В прошлом году сообщалось, что в разработке находится проект межправсоглашения с Китаем, который предусматривает поставку туда из РФ 100 млн т угля.

Добыча угля в РФ в 2022 году составила 443,6 млн т, что чуть больше показателей 2021 года. Экспорт угля из РФ по итогам 2022 года снизился на 7,5%, до 210,9 млн т, поставки на внутренний рынок выросли на 12,2% и достигли 172,42 млн т.

Минэнерго РФ прогнозирует сохранение в 2023 году добычи угля на прошлогоднем уровне, заявлял ранее Шульгинов. "По началу года идет снижение, но надеемся, что выровняем ситуацию", - отмечал он.

С 10 августа 2022 года в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из РФ приходилась примерно половина этой суммы).