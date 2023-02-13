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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Новак сообщил о сокращении экспорта угля в 2022 году на 7,5%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В России добыча угля в 2022 году составила 443,6 млн т, что чуть больше показателей 2021 года, написал вице-премьер Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика". Экспорт угля, по его данным, снизился на 7,5%, до 210,9 млн т, поставки на внутренний рынок выросли на 12,2% и составили 172,42 млн т.

Китай увеличил импорт российского угля на 11,2%, до 59,52 млн т, Индия нарастила их на 147,8%, до 16,7 млн т.

"Рассчитываем, что к 2030 году экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет в 1,5-2 раза", - написал вице-премьер.

В январе Новак отчитывался президенту Владимиру Путину, что в 2022 году добыча угля в стране выросла на 0,3%, а экспорт упал на 7%.

С 10 августа 2022 года действует эмбарго Евросоюза и Великобритании на импорт российского угля. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро, на поставки из России приходилась примерно половина этой суммы. После введения эмбарго и прекращения поставок на Украину для порядка трети российского экспорта угля пришлось искать новые рынки сбыта, отмечал замминистра энергетики Сергей Мочальников.

В 2021 году экспорт угля из России составил 223 млн тонн (+5,7% к 2020 году) при общей добыче 438,4 млн тонн. При этом экспорт угля в Европу был зафиксирован на уровне 50,4 млн тонн (+10,3%). Столько же российскими угольщиками было отгружено в 2021 году в Китай (53 млн тонн, +38%).

Александр Новак Европа Китай Индия
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