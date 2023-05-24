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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" стартовал к МКС с Байконура

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-23" стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета стартовала в 15:56 по московскому времени в среду с площадки №31 на Байконуре.

Позднее стало известно, что ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Прогресс МС-23". Корабль отделился от третьей ступени в 16:04 и взял курс на МКС.

Полет корабля пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 25 минут.

Пристыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС состоится в 19:21 по Москве. По данным госкорпорации, грузовик пробудет на орбите около шести месяцев.

"Прогресс МС-23" доставит на МКС 2491 кг грузов, в том числе 499 кг топлива для дозаправки станции, 630 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1322 кг ресурсного оборудования и инструментов, расходных материалов и укладок для проведения научных экспериментов, предметов одежды, продуктов питания и санитарно-гигиенических средств для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции.

Также на грузовике отправляют универсальное рабочее место УРМ-Д для установки на внешней поверхности служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС во время выхода в открытый космос.

В настоящее время на МКС находятся 11 человек: экипаж 69-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна и Вуди Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади. Также на станцию 22 мая на корабле Crew Dragon прибыли четыре коммерческих туриста, которые восемь дней будут работать вместе с постоянным экипажем.

Байконур МКС Роскосмос
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