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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Космический корабль Crew Dragon перестыковался с МКС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-6 компании SpaceX с экипажем, в составе которого российский космонавт, в субботу успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило НАСА.

Агентство провело перестыковку корабля с зенитного порта (направленного от Земли) на передний стыковочный узел модуля Harmony американского сегмента станции в целях освобождения порта для грузового корабля Cargo Dragon, который в рамках миссии CRS-28 прибудет на станцию в начале июня.

Стыковка была совершена примерно через 40 минут после того, как корабль отчалил от станции.

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-6 американской компании SpaceX c международным экипажем, в состав которого входят американские астронавты Стивен Боуэн, Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев, прибыл на МКС 3 марта.

Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

МКС SpaceX Crew Dragon НАСА
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